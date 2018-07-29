القبض على تمساح أثار الذعر 11 يوما على شواطئ بوكيت في تايلاند

تم القبض على تمساح أثار الذعر بعد أن رُصد وهو يسبح بالقرب من عدد من الشواطئ في جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند على مدار 11 يوما، وفقا للتقارير الإعلامية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأحد، أنه اتضح أن التمساح هو أنثى، وطولها 2.5 متر، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت من تماسيح المياه المالحة أو الأنواع المختلطة.

وعند فحص التمساح بالأشعة، لم يتضح أنه مثبت له أي شرائح تتبع، ومن ثم لم يتضح أصله.

وسوف يُنقل التمساح إلى مركز لأبحاث الكائنات البحرية لفحصه.

وتم رصد التمساح المراوغ للمرة الأولى في شاطئ يانوي بمنطقة موانج في 18 يوليو؛ ما أدى إلى حظر السباحة وبدء عملية بحث كبيرة في اليوم التالي، وتم القبض عليه اليوم الأحد.