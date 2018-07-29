الاذاعة والتليفزيون الجزائرى يكرم مجدى الطيب على هامش مهرجان وهران

بمبادرة من عبد الرحمن شيخاوي مدير إذاعة وهران الجهوية و أحمد بن صبان مدير محطة وهران الجهوية للتليفزيون الجزائري وترشيح إبراهيم صديقي محافظ وهران الدولي للفيلم العربي وتنسيق من فيصل شيباني مسئول الإعاام والاتصال بالمهرجان جري اليوم الأحد تكريم الناقد السينمائي المصري مجدي الطيب علي هامش الدورة الحادية عشر لمهرجان وهران الدولي. وبهذه المناسبة وجهت له الدعوة - والوفد الصحفي والإعلامي المصري - لحضور الاحتفالية التي اقيمت بهذه المناسبة في مبني الإذاعة والتليفزيون بوهران حيث أهداه احمد بن صبان درع التليفزيون كما أهداه شيخاوي لوحة تذكارية للمجاهد الكبير الأمير عبد القادر الجزائري وقام بجولة تفقديةوالوفد المصري المكون من :خالد محمود و محمد قناوي و محمود موسيو محمد عمران والأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي في استديوعات الاذاعة والتليفزيون في وهران.