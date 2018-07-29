استسلام اثنين من أعضاء «داعش» للقوات الأفغانية شرق أفغانستان

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استسلم عضوان من تنظيم "داعش" لقوات الأمن الأفغانية، في إقليم كونار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وأكد فيلق سلاب "201"، التابع للجيش الأفغاني في الشرق أن اثنين من أعضاء "داعش"، استسلما لقوات الشرطة في إقليم كونار.

وأضاف المصدر، أن المسلحين الاثنين كانا متورطين في أنشطة تدميرية، ببلدة "شامباراك" في منطقة "شابا دارا".

وتابع فيلق سلاب، أن المسلحين الاثنين سلما أيضا بندقيتين هجوميتين، طراز "إيه.كيه-47"، وتسعة خزن بنادق، طراز "إيه.كيه-47" و270 من الذخائر وقنبلتين يدويتين.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها "داعش" على التقرير حتى الآن.