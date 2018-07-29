الشناوي يوضح حقيقة تلميحاته ضد رئيس الزمالك

نفى الحارس أحمد الشناوي أن يكون أطلق تصريحات فيها تجاوز ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال الشناوي في تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم اقصد التجريح او اهانة اي شخص وليس من طبعي التجاوز في حق الاخرين وخصوصاً رئيس نادي الزمالك وجهازه ولاعبيه وجماهيره وشكراً".

وأضاف: "حزين لتفسير تعليقي علي احد التغريدات بشكل خاطئ".

وكان وكيل عمر جابر نشر تغريدة بها عباراة مسيئة ضد مرتضى منصور وإشادة بأحمد الشناوى حارس الزمالك المنتقل إلى بيراميدز ليرد الأخير على تلك التغريدة بعبارات شكر، وهو ما تم تفسيره على أنه هجوم على رئيس الزمالك.