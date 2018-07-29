رئيس زيمبابوي السابق: لن أصوت لخليفتي في انتخابات الرئاسة

صرح رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، اليوم الأحد، بأنه لن يصوت لنائبه السابق الرئيس الحالي إمرسون منانجاجوا، في أول انتخابات يتم إجراؤها منذ تنحيه عن الحكم في نوفمبر تحت ضغوط من الجيش والحزب الحاكم.

وبعد أشهر من الصمت، وقبل أقل من يوم واحد من توجه الناخبين في زيمبابوي لصناديق الاقتراع، قال «موجابي» إنه لن يصوت للحزب الحاكم «حزب زانو-الجبهة الوطنية»، وألمح إلى أنه سيصوت في المقابل لمرشح المعارضة الأبرز نيلسون تشاميسا.

وحكم «موجابي» بلاده لـ37 عاما بصورة استبدادية، وستكون انتخابات يوم غد انتخابات تاريخية لأنها ستكون الأولى التي يتم إجراؤها بدونه.

ورغم أنه أمضى حياته المهنية بالكامل في الحزب السياسي الذي دمر اقتصاد زيمبابوي، فإن «منانجاجوا» يتمتع بحظوظ قوية للفوز بالانتخابات بفضل دوره في الإطاحة بعائلة «موجابي» وتعهده بقيادة البلاد إلى فصل جديد مزدهر.