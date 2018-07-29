«العامة للاستعلامات» تصطحب المراسلين الأجانب في جولة بشمال سيناء

اصطحبت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة مراسلين لبعض من كبريات الوكالات والقنوات والصحف الأجنبية المعتمدين لديها، لزيارة مدينتي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء؛ لتفقد أحوال المدنيين المعيشية والاجتماعية بعد النجاح الذي حققته العمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة المصرية في القضاء على بؤر الإرهاب والعناصر الإرهابية.

ونقل المراسلون الأجانب ما عاينوه بأنفسهم بالصوت والصورة، عن أحوال المدنيين الاجتماعية والاقتصادية، والمشروعات التنموية التي أقامتها الدولة لأهالي المحافظة، وأجرى المراسلون لقاءات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع الأهالي داخل الأسواق التجارية، من باعة ومشترين، تأكدوا خلالها من توافر السلع والاحتياجات التموينية والغذائية بأنواعها المختلفة.

كما زار المراسلون جامعة العريش، حيث التقوا مع عدد من أساتذتها وطلابها، الذين أكدوا لهم استقرار الأوضاع بالجامعة وانتظام سير العملية الدراسية بها، كما أجرى المراسلون لقاءات مع الطلبة أبناء المنطقة المتقدمين للكليات العسكرية، أثناء إعدادهم وتأهيلهم البدني والرياضي لاختبارات القبول بدعم من القوات المسلحة داخل مدينتي العريش وبئر العبد.

وأُجريت أيضا لقاءات تليفزيونية وصحفية متعددة مع الأهالي أثناء مزاولاتهم للأنشطة الرياضية داخل أندية العريش وشواطئها ومصايفها المختلفة، وقد عقد المراسلون لقاء مع محافظ شمال سيناء حول عملية التنمية الشاملة بمدن وقرى المحافظة، وذلك بالتزامن مع نجاح العمليات العسكرية ضد البؤر والعناصر الإرهابية، وخصوصا المشروعات التنموية الكبرى الخاصة بتوفير المياه والكهرباء.

وأكد المحافظ للمراسلين أن ما سبق أن استمعوا إليه من أهالي العريش وبئر العبد، من أن هذه العمليات لم تؤثر على سير حياتهم اليومية ولا مشروعات التنمية، بل أدت إلى ارتفاع روحهم المعنوية وإعادة التأكيد على التعاون والثقة بينهم وبين والقوات المسلحة، وتوالي حاليا وسائل الإعلام الأجنبية التي زارت المحافظة نشر وإذاعة وبث تقارير مراسليها عن توالي عملية التنمية الشاملة في سيناء واستقرار الحياة بها لمواطنيها المدنيين، في ظل نجاح العمليات العسكرية في القضاء على العناصر والبؤر الإرهابية وتدمير بنيتها التحتية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.