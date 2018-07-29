«تركيا»: مقتل 5 أشخاص جراء غرق قاربهم في بحر إيجة

أفادت مصادر أمنية تركية، بأن قاربا مطاطيا كان يقل 16 شخصًا من الجنسية التركية غرق قبالة سواحل قضاء أيفالك بولاية باليكسير بينما كان ركابه يحاولون التوجه إلى جزيرة ميديللي اليونانية بطريقة غير قانونية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص على صلة بمنظمة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

وتمكنت طواقم خفر السواحل، التي كانت تجري دورية في المنطقة، من إنقاذ تسعة من ركاب القارب.

وبناء على إفادة الناجين بأن القارب كان يقل 16 شخصا، نفذ خفر السواحل عملية بحث أسفرت عن انتشال جثث خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بينما يستمر البحث عن مفقودين اثنين.