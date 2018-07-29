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المصري يعلن تشكيلته لمواجهة نهضة البركان المغربي

عز الكلاوي
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 8:14 م | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 8:14 م

 

أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل الفريق لمواجهة نهضة البركان المغربي، في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد بورسعيد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعد

خط الدفاع: مارسيلو، ابراهيم صلاح، محمد كوفي، شطه

خط الوسط: ايزي ايميكا، جيبرين، أحمد شكري

خط الهجوم: عيسى، جريندو، أحمد جمعة

وعلى مقاعد البدلاء كلًا من: "محمود السيد، فريد شوقي، محمود وادي، محمد جابر، عمر موسى، أحمد جوده، ديماريا.

ويحتل المصري الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، ويتصدر نهضة بركان قمة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

 


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