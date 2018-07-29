إيمري : اوزيل لديه ما يلزم ليكون قائدا جديدا لأرسنال

قال أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، إن الألماني مسعود اوزيل يملك ما يلزم ليصبح القائد الجديد للفريق.

وحصل أوزيل أمس السبت على شارة القيادة خلال المباراة الودية مع باريس سان جيرمان في سنغافورة حيث سجل الهدف الافتتاحي في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 5 / 1.

وكانت هذه المباراة هي الأولى لأوزيل منذ انتهاء كأس العالم وبعد اسبوع مفعم بالأحداث، حيث اعتزل اللاعب اللعب الدولي مع المنتخب الألماني مستشهدا بالتمييز والعنصرية بعدما التقطت صورة لأوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكتب اوزيل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريده جاء فيها :" أشعر بالفخر لأنني كنت القائد اليوم. فوز جيد ودعم رائع آخر هنا في سنغافورة".

ويسعى إيمري لإيجاد قائد جديد يكون بديلا لبير ميرتساكر الذي اعتزل.