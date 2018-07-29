«السيسي»: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تطوير الخدمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تتوجه لزيادة أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تطوير المرفق والخدمة.

وأضاف «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد: قائلا: لن أرفع سعر التذكرة إلا بعد الانتهاء من تطوير المنظومة بالكامل، وتشغيل العربات والجرارات الجديدة"

وتابع: "لو خرجنا من عنق الزجاجة خلاص إحنا فى المطلع النهائى وإذا تجاوزناه تبدأ الأمور تستقر لدولة بكل معايير الدولة ونظبط كل العوار الموجود فى كل شئ، ومصر هاتبقى فى وضع تانى 30 يونيو 2022".

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.