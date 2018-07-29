إعصار جونجداري يضرب غرب اليابان المتضرر من الفيضانات

أعلنت سلطات الطقس اليابانية، أن الإعصار جونجداري ضرب غرب اليابان، المتضرر من الفيضانات، اليوم الأحد جالبا معه رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى مناطق واسعة من البلاد.



لكن شدة الإعصار، الثاني عشر في موسم الأعاصير، تراجعت بعد وصوله إلى مدينة إيسه (320 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طوكيو)، حوالى الساعة الواحدة من صباح الأحد (1600 بتوقيت جرينتش يوم السبت)، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.



وقالت الوكالة إن الإعصار قد يلقي بأكثر من 80 ملليمترا من مياه الأمطار في الساعة في بعض المناطق وحذرت من انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب مياه الأنهار وأمواج عالية.



وتسبب الإعصار في إلغاء 166 رحلة جوية حتى الساعة 0830 صباحًا، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه).



وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، كان مركز الإعصار فوق مدينة كوراشيكي، وفي طريقه إلى الغرب متحركا بسرعة 35 كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح تتحرك بسرعة 82.8 كيلومتر في الساعة، وزوابع بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.



وفي أوائل يوليو الجاري، ضربت أمطار غزيرة غربي اليابان، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات خلفت 224 قتيلا وفقدان 13، ولا يزال حوالي 4000 شخص في 10 محافظات في ملاجئ للطوارئ.



ولطفت العاصفة درجات الحرارة في اليابان، التي كانت تعاني من موجة حر شديدة على مدى أسبوعين تقريبًا. وتوفي حوالي 100 شخص جراء ضربات الشمس هذا الشهر مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق.



وبلغت درجة الحرارة 41.1 درجة مئوية يوم الاثنين الماضي في مدينة كوماجايا، على بعد 60 كيلومترا شمال غرب طوكيو، وهي أعلى درجة حرارة سجلت في اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.