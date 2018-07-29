«السيسي» يعلق بشكل ساخر على «تحدي كيكي»: «غلّوا البنزين»

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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسخرية على التحدي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «kiki Challenge» أو تحدي كيكي.

وقال «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد: «عاوزكم تكونوا مع الدولة.. مش مع العربيات بتعملوا تحدي الكيكي»، حسب تعبيره.

ووسط ضحكات الحضور، وجه الرئيس رسالة ساخرة للدكتور طارق الملا وزير البترول قائلا: «يا دكتور طارق.. غلي البنزين براحتك»، حسب تعبيره.

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.