صحة جنوب سيناء تقرر غلق محل يمارس نشاط صيدلية بدون ترخيص بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الأحد حملة رقابية موسعه بمدن شرم الشيخ وطور سيناء وراس سدر وذلك بناءا علي تعليمات الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بضرورة تكثيف المرور وعمل حملات علي الصيدليات العامة بكافة مدن المحافظة لضمان وصول دواء آمن للمواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز عدة أصناف منها ( دياسيرتان 80 - دياسيرتان 160 - دياسيرتان كو - بلوكاتينس 160/5 بلوكاتنس 160 /10 وهذه اﻷصناف تحت أرقام التشغيلات الواردة بالمنشور 51 /2018 وإلزام الصيدلي بإرجاع تلك اﻷدوية للشركة الموردة.

كما تم ضبط محل يمارس نشاط صيدلية وبه أدوية غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة وتم غلق المكان وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة شرم الشيخ ﻹتخاذ اﻹجراءات القانونية .

كما تم ضبط كميات من اﻷدوية المغشوشة والمهربة والغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري وتم تحرير عدة محاضر بشأنها بقسم شرطة شرم الشيخ

وأهابت إدارة الصيدلة بالمواطنين بضرورة العودة للطبيب المعالج لتغير الدواء أو إستخدام تشغيلات غير محظورة كما ورد بالمنشور 51/ 2018 .

هذا وقد شدد الدكتور خالد أبوهاشم وكيل الوزارة علي إستمرار تلك الحملات علي الصيدليات العامة بكافة مدن المحافظة لضمان وصول دواء آمن للمواطنين .