علق المخرج محمد فاضل، الرئيس السابق للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على المؤتمر الوطني السادس للشباب، المقام بجامعة القاهرة، يومي السبت والأحد، قائلًا إنه يعد نقطة انطلاق للقوى الناعمة في مصر.



وأضاف «فاضل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن هناك سوء فهم تام بشأن مسألة حرية الإبداع، متابعًا: «كما أشار الرئيس بنتحارب بشتى الوسائل ومن ضمنها القوى الناعمة».



وقال إنه استقال منذ شهر، من رئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للأسباب ذاتها التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب.



وذكر أن هناك فرقًا بين حرية الإبداع والاعتداء على حق المجتمع وحريته، موضحًا أنه لم ير خلال ممارسته الطويلة للعمل الفني أي قيود على حرية الإبداع طوال هذه الفترة.



واستطرد أن اللجنة تقدمت بتوصيات ومعايير بشأن ضبط الأعمال الفنية، لكن لم يتم العمل بها، مشيرًا إلى رفضه لمعظم ما قدم في الأعمال الفنية التي أذيعت خلال شهر رمضان الماضي، نتيجة احتوائها على الكثير من الرسائل والقيم السلبية، وافتقارها إلى القيم الإيجابية.



