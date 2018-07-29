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بوفون يكشف عن علاقته بيوفنتوس وقصة رحيله لسان جيرمان

أحمد عبدالله
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 2:10 م | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 2:10 م

أعرب الإيطالي جاولويجي بوفون حارس مرمي باريس سان جيرمان عن سعادته بتواجده في ناديه الجديد، الذي انضم إليه في فترة الإنتقالات الحالية، قادما من صفوف يوفينتوس.

وتحدث بوفون عن علاقته بيوفنتوس في تصريحات صحفية على هامش المعسكر التدريبي لفريقه الجديد في سنغافورة قائلا : " أنا الأن مجرد متابع ليوفنتوس، فهو ناد كبير، يسعى دائما للتواجد في المقدمة".

وأضاف: "تواجدي في باريس سان جيرمان، من أجل خوض تجربة جديدة، بعد سنوات عديدة قضيتها في إيطاليا".

وأكمل: "أمتلك علاقة جيدة بمدرب الفريق توماس توخيل، وهنا يوجد بيئة عمل مميزة،  تساعد الجميع على التطور".

جدير بالذكر أن  سان جيرمان قد خسر في مباراته الثانية في منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال أمام أرسنال بـ 5 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعهتما مساء أمس السبت، بعدما لحق به الهزيمة الأولي أمام بايرن ميونخ بـ3 أهداف مقابل هدف في نفس البطولة.

 


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