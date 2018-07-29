أنيسة حسونة: مجتمعنا لم يعد يتميز بالاستنارة التي كان عليها

علقت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، بشأن أزمة الهوية المصرية وإلحاد بعض الشباب نتيجة تشدد الخطاب الديني، قائلة إن هذه المسائل تنخر في عظام المجتمع المصري.



وأضافت «حسونة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن المجتمع المصري حاليًا لم يعد يتميز بالاستنارة التي كان يتميز بها منذ عقود طويلة من الزمن، مشيرة إلى انتشار التدين المظهري بعيدًا عن التدبر العقلي.



ولفتت إلى القول المنسوب إلى الجاحظ «عقلي هو وكيل الله عندي»، الذي يدعو فيه إلى إعمال العقل، مستطردة أن بعض رجال الدين في الوقت الحالي يقومون بتفسير الدين تفسيرًا انتقائيًا.



وذكرت أن محور بناء الهوية المصرية هو الذي يصنع الفارق الحقيقي في الإصلاح، مشيرة إلى ضرورة وضعه ضمن أولويات الفترة الحالية، ومن ثم تفعيل خطط عمل واضحة بشأنه.



