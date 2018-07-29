بنس يكرر تهديداته بفرض عقوبات على تركيا بسبب احتجاز قس

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كرر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأحد، تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن بنس قوله: "القس أندرو برونسون رجل بريء. إنه رجل ذو إيمان مسيحي عميق استمر في الوعظ في تركيا لأكثر من 20 عامًا".

وذكر بنس إن نقل برونسون إلى الإقامة الجبرية "ليس جيدا بالقدر الكافي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد يوم الخميس الماضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار توقيف القس على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس، والإضرار بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وتمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموقفه بشأن استمرار توقيف القس الأمريكي، رغم العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق.