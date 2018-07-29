شاب يقطع رأس والده بسكين لخلافات على الميراث بالدقهلية

لقي فلاح مصرعه على يد نجله؛ لخلافات على الميراث بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من «أصيلة» وشقيقتها، يفيد بغياب والدهما «عطيه.س» 67 عاما، فلاح، عن المنزل بتاريخ 19 يوليو الجاري، ولم يشتبها في غيابه جنائيا.

تم تشكيل فريق بحث؛ أسفرت جهوده عن أنه بتاريخ غياب المذكور حدثت بينه وبين نجله «فارس» 38 عاما، سائق توكتوك، مشاجرة لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وعقب ذلك تم اختفاء المذكور من المنزل والقرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط نجل المُبلغ بغيابه، وبتطوير مناقشته اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين والده قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حجرية على رأسه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك أحضر سكينا وفصل رأسه عن جسده، وأودع الرأس داخل شيكارة بلاستيكية والجسد بشيكارة أخرى، وألقى الرأس بأحد المصارف المائية، وألقى الجسد والسكين بمصرف آخر.

وبإرشاد المتهم، تم استخراج جثة والده بدون الرأس، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجاري مسح المسطح المائي بالمصرف الملقى به رأس المجني عليه؛ لانتشالها.