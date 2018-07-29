قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من أولوياته استعادة هوية الدولة المصرية بعدما حاولت بعض الأيادِ طمسها، متابعًا: «عملية صياغة الإنسان المصري ستكون شاملة وتعتمد على الأبعاد الفكرية والاجتماعية والثقافية».

وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، مساء الأحد، أن الدولة حريصة على تطوير التعليم بالتزامن مع إطلاق منظومة تطوير التأمين الصحي، بالإضافة إلى إطلاق الأكاديمية الوطنية لتنمية الشباب، فضلا عن تطوير مراكز الشباب بالمحافظات؛ حتى تصبح الأنشطة الفنية والثقافية متاحة لجميع المصريين.

وتابع الرئيس: «وجهت السيد وزير التعليم العالي، بالبدء في تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالجامعات، ودعم الموهوبين والمبتكرين فيها بكل المجالات».

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.