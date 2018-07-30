اتحاد الجزائر يقترب من التأهل لدور الـ8 بكأس الكونفيدرالية رغم التعادل مع رايون سبورت

اقترب اتحاد الجزائر من التأهل إلى دور الثمانية بمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كأس الكونفيدرالية)، رغم سقوطه في فخ التعادل 1/1، أمام ضيفه رايون سبورت من رواندا، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة، والتي شهدت أيضا فوز جورماهيا الكيني على يانج أفريكانز التنزاني 3 / 2.



ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 8 نقاط ليتصدر المجموعة مناصفة مع جورماهيا، في حين توقف رصيد رايون سبورت، عند نقطتين في المركز الثالث.



تقدم إسماعيل ديارا من مالي لرايون سبورت في الدقيقة 28، لكن البديل محمد أمين حامية، ادرك التعادل لاتحاد الجزائر في الدقيقة 86.



وفي المباراة الثانية، فاز فريق جورماهيا الكيني على يانج أفريكانز التنزاني 3 / 2.



وسجل أهداف جورماهيا كل من جيورج أودهيامبو أوجوتو في الدقيقة الثانية وجاكويس تيوسنجي (هدفين) في الدقيقتين 41 و64، فيما سجل هدفي يانج أفريكانز ماثيو سيمون ورفايل داودي لوث في الدقيقتين 60 و81.



ورفع جورماهيا رصيده إلى ثماني نقاط ليتقاسم الصدارة مع اتحاد الجزائر ، وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.



وفي الجولة الخامسة المقررة يوم 19 آب/أغسطس المقبل، يحل اتحاد الجزائر ضيفا على يانج افريكانزا، فيما يلتقي رايون سبورت مع مضيفه جورماهيا.