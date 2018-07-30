الرجاء المغربي يفوز على أسيك الإيفواري ويستعيد صدارة المجموعة الأولى بالكونفيدرالية

استعاد فريق الرجاء البيضاوي المغربي صدارة المجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) ، بتغلبه على ضيفه آسيك ميموزا الإيفواري 4 / صفر اليوم الأحد في الجولة الرابعة من البطولة ،والتي شهدت أيضا فوزا فيتا كلوب الكونغولي على أدونا ستارز الغاني 2 / صفر.



وسجل أهداف الرجاء البيضاوي محمود بن حليب (هدفين) في الدقيقتين 18 و62 وزكريا حدراف (هدفين) في الدقيقتين 27 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



ورفع الرجاء البيضاوي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أسيك ميموزا عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب.



وفي المباراة الثانية، تصدر فريق فيتا كلوب الكونغولي المجموعة في وقت سابق من اليوم، قبل بعد فوزه على ضيفه أدونا ستارز الغاني 2 / صفر، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد فوز الرجاء على أسيك.



وسجل هدفي فيتا كلوب جان مارك ماكوسو في الدقيقتين 14 و78.



ورفع فيتا كلوب رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد أدونا ستارز عند أربع نقاط في المركز الثالث.