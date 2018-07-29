الأحد 29 يوليو 2018 7:58 م القاهرة القاهرة 31.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«أبو الغيط» يرسل وفدا إلى جزر القمر لتسليم رسالة إلى «غزالي عثماني»

كتبت - سنية محمود:
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 5:28 م | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 5:28 م

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأنه تلبية للدعوة التي تلقتها جامعة الدول العربية من حكومة جمهورية القمر المتحدة بشأن الاستفتاء الشعبي حول الدستور القمري، والمقرر عقده غدا الاثنين، كلف السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفدًا مصغرًا من الأمانة العامة برئاسة السفير صالح سحبون رئيس بعثة الجامعة العربية في أديس أبابا بزيارة جمهورية القمر المتحدة خلال فترة الاستفتاء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وفد الأمانة العامة سيقدم خلال الزيارة خطابًا موجهًا من الأمين العام إلى الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، كما سيجري الوفد لقاءات مع قيادات وطنية قمرية، وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وذلك في إطار الدعم العربي لمسيرة السلام والتنمية والاستقرار في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك