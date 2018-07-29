«أبو الغيط» يرسل وفدا إلى جزر القمر لتسليم رسالة إلى «غزالي عثماني»

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأنه تلبية للدعوة التي تلقتها جامعة الدول العربية من حكومة جمهورية القمر المتحدة بشأن الاستفتاء الشعبي حول الدستور القمري، والمقرر عقده غدا الاثنين، كلف السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفدًا مصغرًا من الأمانة العامة برئاسة السفير صالح سحبون رئيس بعثة الجامعة العربية في أديس أبابا بزيارة جمهورية القمر المتحدة خلال فترة الاستفتاء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وفد الأمانة العامة سيقدم خلال الزيارة خطابًا موجهًا من الأمين العام إلى الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، كما سيجري الوفد لقاءات مع قيادات وطنية قمرية، وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وذلك في إطار الدعم العربي لمسيرة السلام والتنمية والاستقرار في البلاد.