إصابة أكثر من 20 شخصا جراء إعصار قوي ضرب اليابان

قالت وسائل إعلام محلية، إن أكثر من 20 شخصًا أصيبوا وصدرت أوامر لعشرات الآلاف بإخلاء منازلهم، اليوم الأحد، في الوقت الذي ضرب فيه إعصار جونجداري غربي اليابان المتضرر من الفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن.إتش.كيه»، أن الإعصار، الثاني عشر في موسم الأعاصير، تسبب في إلحاق أضرار بمنازل ومبان في وسط وغربي اليابان.

وتسبب الإعصار في إلغاء 168 رحلة جوية حتى الساعة 1130 صباحًا «0230 بتوقيت جرينتش»، وتم تعليق خدمات بعض القطارات، وفقا لما ذكرته «إن.إتش.كيه».

وكانت شدة الإعصار، قد تراجعت بعد وصوله إلى مدينة إيسه، 320 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طوكيو، حوالي الساعة الواحدة من صباح الأحد «1600 بتوقيت جرينتش أمس السبت»، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.

وقالت الوكالة، إن الإعصار قد يلقي بأكثر من 80 ملليمترا من مياه الأمطار في الساعة في بعض المناطق وحذرت من انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب مياه الأنهار وأمواج عالية.

وأفادت الوكالة إلى، أن الأمطار التي يصل منسوبها إلى 200 ملليمتر في جزيرتي شيكوكو وكيوشو وما يصل إلى 150 ملليمترا في منطقة توكاي حتى ظهر يوم غدا الاثنين.

وعند الظهيرة، كان مركز الإعصار فوق مدينة هيروشيما، متجها صوب الغرب بسرعة 30 كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح تتحرك بسرعة 82.8 كيلومتر في الساعة، وزوابع بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة.

وفي أوائل يوليو الجاري، ضربت أمطار غزيرة غربي اليابان، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات خلفت 224 قتيلا وفقدان 13، ولا يزال حوالي 4000 شخص في 10 محافظات في ملاجئ للطوارئ.

ولطفت العاصفة درجات الحرارة في اليابان، التي كانت تعاني من موجة حر شديدة على مدى أسبوعين تقريبًا، وتوفي حوالي 100 شخص جراء ضربات الشمس هذا الشهر مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وبلغت درجة الحرارة 41.1 درجة مئوية يوم الاثنين الماضي في مدينة كوماجايا، على بعد 60 كيلومترا شمال غرب طوكيو، وهي أعلى درجة حرارة سجلت في اليابان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.