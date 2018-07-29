«السيسي»: العالم المتقدم الحقيقي هو الذي يعتمد على ميكنة الخدمات

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، في جميع المجالات.

وقال «السيسي»، خلال مشاركته بجلسة «المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة» خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، مساء الأحد، إن «العالم المتقدم الحقيقي هو الذي يعتمد على ميكنة الخدمات والزكاء الصناعي»، متوقعًا أن يساهم هذا الأمر في تقدم أي دولة للأمام.

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.