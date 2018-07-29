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إزالة 413 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالبحيرة


نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 11:52 ص | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 11:52 ص

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 413 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالبحيرة.


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