«مصر الخير» تشارك في فعاليات «يوم في حب الإسكندرية» من خلال «حكايات على أربع عجلات»

شارك قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، اليوم، في فعاليات احتفالية "يوم في حب الإسكندرية" من خلال مشروع المكتبة المتنقلة "حكايات على أربع عجلات"، تنظم الاحتفالية مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الأستاذة دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير والعديد من قيادات ومسئولي المحافظة، حيث يتم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، شعار الاحتفالية هذا العام هو "الإسكندرية زمان"، الذي سوف يتيح فرصة اكتشاف تاريخ الإسكندرية في القرن ونصف الماضي.

وتعتبر هذه هي النسخة الثالثة من احتفالات "يوم في حب الإسكندرية" بعد النجاح الكبير السنة الماضية بحضور أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وهذا العام شاركت مكتبة مصر الخير المتنقلة "حكايات على أربع عجلات" في فعاليات الاحتفال من خلال توعية وتعليم الأطفال عن تراث مدينة الإسكندرية العريقة بصورة مبسطة ومرحة تعتمد على الحكي من خلال الراوي، حيث أن أهم أهداف الاحتفال نشر الثقافة من خلال ورش عمل، مسابقات، ألعاب وفقرات من التراث الشعبي.

وصرحت دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير "يعتمد مشروع حكايات على أربع عجلات، على تحفيز الطلاب نحو القراءة خارج سياق المناهج المدرسية من خلال ألعاب، ورش الحكي، وجلسات لقراءة القصص، التي تضيف البهجة على الأطفال، كما أننا ايضاً نعمل دائماً على نشر الأخلاق الحسنة من خلال القصص والحكايات.

ونجحت المكتبة في إتاحة الفرصة لأكثر من 35000 طفل في معظم محافظات الجمهورية لخوض تجربة فريدة من نوعها.

وأضافت دينا: "سعداء بتكريم مكتبة الإسكندرية لمؤسسة مصر الخير لمشاركتها بالمكتبة المتنقلة في احتفالية يوم في حب الإسكندرية، حيث نهدف بمشروع المكتبة المتنقلة إلى إثراء ثقافة الأطفال بتاريخ مدن ومحافظات مصر العريقة بطريقة مبسطة".

"حكايات على أربع عجلات"، هو عبارة عن مكتبة مُتنقلة تمّ تزويدها بمجموعة من الكتب في جميع المجالات ومناسبة لمختلف الأعمار حيث تسافر مكتبة مؤسسة مصر الخير المتنقلة بين المحافظات، في الأماكن العامة والخاصة مثل: المدارس الحكومية والمجتمعية والمكتبات العامة والنوادي ومراكز الشباب، وتُشجِّع الأطفال والشباب على معرفة تراثهم الثقافي من خلال فن سرد القصص، فضلاً عن الأنشطة التعليمية والألعاب الثقافية وورش العمل التي يتمّ خلالها قراءة قصص التراث والأغاني المصرية التراثية، في القرى الصغيرة.

وتعتبر هذه ثاني مشاركة لمكتبة مصر الخير المتنقلة مع مكتبة الإسكندرية، حيث تعاونا من قبل خلال معرض الكتاب الدولي.