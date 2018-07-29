سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين مجلس الجبلاية ورابطة أندية الدوري، من أجل التنسيق لعودة الجماهير في الدوري الجديد.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "أعتقد أنه من الصعب خوض الموسم الجاري دون حضور جماهيري".

وأكمل: "سنقوم بمحاولات مكثفة في الفترة المقبلة لعودة الجماهير خصوصا وأن بطولة الدوري هذا الموسم ستشهد منافسة رائعة".

وفي سياق آخر قال زاهر، إن قناة أون سبورت هى الوحيدة حتى الآن التي ستقوم بإذاعة مباريات الدوري الممتاز كاملا خلال الموسم الجديد.

وأضاف: "هناك بعض القنوات مثل بيراميدز، حصلت على بعض المباريات من الدوري".

وأكمل: "أعتقد أن هناك بعض القنوات العربية ستحصل على بث مباريات الدوري في الموسم الجديد".