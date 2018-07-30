قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة ستقدم نظامًا تعليميًا جديدًا يعتمد على الكيف بدلًا من الكم بدءًا من العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2019 للتعليم.

وأضاف «الغندور»، في لقائه برنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الدولة بصدد تطبيق نظام تعليمي متطور ينمي مهارات الطلاب سواء في مجال التعليم العام أوالفني، موضحًا أن التعليم الفني ينقسم إلى شقين أحداهما هندسي والآخر تطبيقي، وسيقوم بإكساب الطلاب المهارات المختلفة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن النظام التعليمي الجديد يعتمد على تعليم الطالب كيفية اكتشاف قدراته ومواهبه؛ ليختار المجال الذي يريد التخصص فيه، فضلًا عن دراسته للتحليل النقدي وطرق التفكير ليتمكن من حل المشكلات، مضيفًا أن الدولة تحرص على تخريج أجيال ذو مهارات عالية للاستفادة من المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في ختام فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأحد، عن تخصيص عام 2019 للتعليم.

وحضر المؤتمر الذي عقد بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة، ونحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.