السيسي يوجه التحية لروح الأميرة فاطمة إسماعيل: سيبقى اسمها قرينا بالعلم والمعرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جامعة القاهرة استضافت فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للشباب، لتكون ممثلة لكل الجامعات المصرية، التي وصفها بأنها منارات للعلم والحكمة والمعرفة والثقافة للأمة المصرية.

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، مساء الأحد، أن جامعة القاهرة تعد رمزًا للعلم والوطنية، متابعًا: «خرج من أبنائها حملة ألوية الحداثة والتنوير، ليعبروا عن عراقة مصر وشعبها ويضيفوا إلى ما صنعه الأجداد من إنتاج حضاري وإنساني».

واستطرد: «وفي هذه اللحظة التي نقف نفتخر بجامعتنا العريقة، لا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير وإجلال إلى روح الأميرة فاطمة إسماعيل، التي بادرت بإنشاء الجامعة المصرية الأولى، فاستحقت الخلود في قلوب المصريين، وأن يبقى اسمها قرينًا بالعلم والمعرفة».

وأبدى اعتزازه بكل أبناء مصر في الجامعات؛ أعضاء هيئة التدريس، طلاب، باحثين، إداريين، فنيين، على ما يبذلونه لدعم مسيرة التعليم والبحث العلمي في مصر.

اشتهرت الأميرة فاطمة إسماعيل، إحدى بنات الخديوي إسماعيل، بحرصها الشديد على المساهمة في رعاية الثقافة والعلم، ودعمها قضية التعليم على مدار عصورها في سبيل النهوض بالمجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن الأميرة فاطمة إسماعيل، قد ساندت الحركة الوطنية في تشييد جامعة القاهرة، من خلال تبرعها بحوالي 6 أفدنة لإنشائها، إضافة إلى تحملها كل تكاليف البناء والتي قدرت وقتها بمبلغ 26 ألف جنيه.