الفيوم: تشييع جنازة اللواء أحمد عبدالتواب أمين سر لجنة الدفاع بالبرلمان

شُيعت جنازة عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي عن دائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم اللواء أحمد عبد التواب عبد الجليل، اليوم الأحد، والذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من ديوان العائلة بعزبة محمد عبد الجليل بقرية العزيزية مركز طامية، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس والقيادات الشعبية والتنفيذية بالفيوم.

وكان اللواء أحمد عبد التواب، قد أصيب منذ أيام قليلة بغيبوبة نقل على أثرها للمركز الطبي العالمي، ثم مستشفى دار الفؤاد للعلاج.

يذكر أن اللواء عبد التواب كان قد شغل عددا من المناصب القيادية، حيث عمل وكيلا لفرع مباحث أمن الدولة بالفيوم ثم مفتشا لفرع أمن الدولة بمحافظة المنيا ونجح في انتخابات مجلس النواب عام 2015.