قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن الثقة بين الشعب والحكومة هي العنصر الأساسي لإنجاز إجراءات الإصلاح في المجالات المختلفة، متابعًا: «بدون هذه الثقة مهما كانت النوايا طيبة ستكون هناك صعوبة شديدة في إنجاز برنامج الإصلاح».



وأضاف «حسين»، خلال لقائه مع برنامج «مصر النهارده»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس السبت، أن مصر لديها ثروة بشرية كبيرة، لكنها غير مستغلة، مشيرًا إلى انتهاء ثقافة العمل نتيجة سوء نظام التعليم الذي ينتج خرجيين لا يجدون فرصًا في سوق العمل.



ولفت إلى أهمية دور المجتمع المدني ورجال الأعمال في ربط التعليم بسوق العمل، موضحًا أنه ينبغي إنهاء العمل وفقًا لسياسة الجزر المنفصلة، من أجل إحداث نوع من التشابك والتكامل بين المنظومة ككل.



وأشار إلى محاربة بعض اللوبيات الضخمة العاملة في مجال اقتصاديات التعليم، للبرنامج الإصلاحي الذي وضعه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحًا أنه بدون إصلاح التعليم إصلاحًا حقيقيًا لن تتقدم البلاد.





