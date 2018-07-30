باسم أمين بطل الشطرنج المصري يتوج بلقب بطولة أبيدجان الدولية

توج باسم أمين بطل الشطرنج المصري بلقب بطولة أبيدجان الدولية المقامة في ساحل العاج والتي اختتمت مساء اليوم الأحد بمشاركة 10 دول إفريقية.

وحصل البطل المصري على لقب بطولة الشطرنج السريع والخاطف بعدما فاز في كل مبارياته بالبطولة وحقق 29 نقطة من أصل 36 نقطة ليحصل على كأس البطولة وهو عبارة تمثال منحوت على شكل نفرتيتي.

تأتي تلك البطولة في إطار استعدادات اللاعب المصري للمشاركة في بطولة أبو ظبي الدولية للأستاذة والتي تقام في الفترة من 7 إلى 15 أغسطس المقبل، والتي يحمل لقبها لاعب مصر.

وكان باسم أمين قد وصل إلى المركز 45 في التصنيف الدولي للعبة لأول مرة على المستويين المحلي والإفريقي بعد أن وصل إلى النقطة رقم 2699.