علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اقتراح تحديد النسل بطفلين فقط؛ من أجل تنظيم الزيادة السكنية.

وقال «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد، إن الدولة لم تجرب هذا الاقتراح أو تقنينه، متابعًا: «لا نريد منع النسل.. لكن نريد تنظيم الزيادة السكانية، ونجد طفلين كفاية»، حسب تعبيره.

وأشار الرئيس إلى أن التحسن سيشعر به المواطن عندما يقابل معدل النمو السكاني المقدر بـ2.5% معدل نمو دخل بـ7.5%، متابعًا: «إذا حرمت الأسر ذات النسل الكثيف من التموين سنتعرض لانتقادات.. فالسؤال إذن لماذا لم يفكر رب الأسرة في حال الأطفال قبل الإنجاب؟»، وفقا لقوله.

وتابع: «هذه القضية تحتاج وعي مجتمعي وبحث وتفكير، وعندما تحدث سنحتاج سنوات طويلة حتى نشعر بقيمتها».

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.