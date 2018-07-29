رئيس البرلمان البوروندي: ندعم حصول مصر على حصتها العادلة من مياه النيل

بحث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع باسكال نيابندا رئيس الجمعية الوطنية في بوروندي، والوفد المرافق له تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



وأفاد بيان صادر عن مجلس النواب، بأن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين مصر وبوروندي، حيث أكد عبد العال حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندي، وخصوصًا أن البلدين يربطهما رابط تاريخي هو شريان مياه نهر النيل.



وتطرق عبد العال إلى دور مصر الداعم دائما لبوروندي، سواء على صعيد دعم عدد من المشروعات التنموية في مجالات مختلفة، أو من خلال دعم بوروندي في المحافل الدولية والإفريقية المختلفة.



كما تطرق عبد العال إلى دور بوروندي الداعم لمصر في ملف حوض نهر النيل، وكذلك إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع بوروندي على المستوى البرلماني من خلال النظر فى تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، وكذلك استفادة البرلمان البوروندي من الخبرات المصرية من خلال دورات تدريبية؛ لتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البرلمانية البوروندية.



وأوضح رئيس الجمعية الوطنية البوروندية إلى دور مصر الداعم لبوروندى فى كل المجالات، مؤكدًا أن هذا الدور محل تقدير من جانب فئات الشعب البوروندى.



وأعرب عن تطلع بلاده إلى استكمال هذا الدور الداعم فى عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة. وفي ملف حوض النيل، أكد حرص بوروندي على حصول مصر على حصتها العادلة من مياه النيل، مشددًا على ضرورة التنسيق المسبق بين دول حوض النيل تجاه أي مشروعات تعتمد على مياه النيل؛ لضمان عدم الإضرار بأى دولة من دولة وبأي شكل من الأشكال.



وأكد اتفاقه مع الدكتور عبد العال بشأن أهمية تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.



وفي نهاية اللقاء، وجَّه الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال لزيارة بلاده على رأس وفد برلماني؛ لاستكمال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.