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في ختام المؤتمر الوطني السادس.. «السيسي» يكرم عددا من النماذج الشبابية المتميزة

إيفون مدحت
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 8:26 م | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 8:26 م

كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، مجموعة من الشباب المتميز من مختلف جامعات مصر.

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.


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