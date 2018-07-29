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فيديو.. في أول تصريح لها بعد إطلاق سراحها.. «التميمي»: المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 1:31 م | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 1:34 م

في أول تصريح لها بعد إطلاق سراحها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، جددت الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، عزمها على الاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال.

وقالت «التميمي»، في تصريحات تليفزيونية عرضتها فضائية «روسيا اليوم»، الأحد، إن: «المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال»، مشيرة إلى قوة جميع الأسيرات بسجون الاحتلال.

وتوجهت بالتحية والشكر لكل من وقف بجانبها، خلال الفترة الماضية، مطالبة بمتابعة المؤتمر الصحفي الذي ستعقده مساء اليوم.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد، سراح الشابة الفلسطينية عهد التميمي، وذلك بعد حبسها لمدة ثمانية أشهر.


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