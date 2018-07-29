وزير الثقافة السابق يوضح أسباب اختيار جامعة القاهرة لعقد مؤتمر الشباب

كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، عن أسباب ودلائل اختيار جامعة القاهرة، لاستضافة فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السادسة.



وقال «النمنم»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية يهام السهلي، أمس السبت، إن اختيار الجامعة مقرًا للمؤتمر الوطني السادس، كان خيارًا موفقًا، ويتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان.



وأضاف أن جامعة القاهرة تعد أقدم جامعة حديثة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى إنشائها من قبل الحركة الوطنية المصرية، وليس بيد الحكومة كباقي الجامعات المصرية، واعتبارها رمزًا للمجتمع الأهلي المصري وقدرته على بناء صرحًا ضخمًا بهذا الشكل.



ونوه إلى بناء القاعة التي تشهد فعاليات المؤتمر في عشرينيات القرن الماضي، وتصميمها لتضم 3800 شخص، قائلًا: «إن ذلك يعطي رسالة بأن من بناها كان لديه نظرة متقدمة للمستقبل، لذلك علينا حاليًا أن نتعلم التنظيم في كل مجريات أعمالنا، ووضع الخطط المستقبلية».



وشهدت جامعة القاهرة، أمس السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، تحت شعار «ابدع..انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.