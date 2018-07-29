طور فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج البريطانية، لعبة فيديو جديدة تساعد في تعريف الطلاب بمفاهيم الكهرباء عن طريق حل سلسلة من الأحجيات والألغاز العلمية، في محاولة لتشجيع مزيد من الطلبة على دراسة علوم الهندسة في الجامعة.

وتحمل اللعبة الجديدة اسم «وايرد»، ويمكن تحميلها وممارستها مجانا، وتهدف إلى تدريس المفاهيم الحسابية الأساسية وراء علوم الكهرباء.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث والتكنولوجيا عن الباحث ديارميد كامبل من قسم الهندسة في جامعة كامبريدج ومبتكر اللعبة قوله: «إن لعبة الفيديو هي طريقة مثالية لتعليم الطلاب مفاهيم الكهرباء، حيث أن تسمح للاعبين بتخيل المفاهيم العلمية للكهرباء والعلاقة بينها».

وأضاف، أن لعبة «وايرد» تقدم إطارا من التحديات، التي يعتمد كل منها على الآخر، وتقدم اختبارات تحفيزية لتشجيع اللاعبين على فهم قواعد صعبة.

وتتيح لعبة «وايرد» للاعبين إمكانية فهم الدوائر والمحولات الكهربائية، فضلًا عن المقاومة والتيار والفولت، وهم يقومون بذلك عن طريق تحليل الدوائر الكهربائية وتركيبها للوصول إلى حلول للألغاز التي يتعرضون لها خلال المشاركة في اللعبة.

ويقول «كامبل» إن معظم الألعاب التعليمية تجري داخل قاعات الدراسة، ولذلك لابد أن تكون أكثر إمتاعا من الدروس العلمية التي يتم تدريسها، مضيفا أن لعبة وايرد يتم تقديمها عبر مواقع الألعاب الإلكترونية، ولذلك فلابد أيضا أن توفر نفس المتعة التي تقدمها ألعاب الفيديو الأخرى.