«الرئاسة»: مؤتمرات الشباب آلية فعالة للتواصل المباشر مع القيادات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمرات الوطنية تعد حلقة تواصل هامة مع الشباب، متابعًا أنها أصبحت آلية ممتازة وفعالة تتيح التواصل المباشر بين الرئيس وكبار رجال الدولة والكتلة الشبابية.



وأضاف متحدث «الرئاسة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس السبت، أن المؤتمر الوطني السادس الذي انطلقت فعالياته أمس بجامعة القاهرة، يعد الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترة ولايته الثانية.



وأشار إلى أهمية هذه المؤتمرات في الاستماع إلى آراء الشباب بشتى القضايا الراهنة، والتعرف على اهتماماتهم وطموحاتهم وميولهم المختلفة، متابعًا أنها قد تطورت بانعقاد منتدى شباب العالم في نوفمبر 2017، وأصبحت آلية عالمية للتواصل والحوار بين الأجيال الجديدة بمختلف دول العالم.



وأوضح دلالة انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الوطني في جامعة القاهرة، قائلًا إن ذلك يتناسب مع أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، لبناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة إلى جانب الإصلاح الإداري.



وتابع أن هناك أسئلة كثيرة لدى المجتمع حول منظومة التعليم الجديدة، لذلك أسهب كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شرح فلسفة النظام التعليمي الجديد.



وذكر أن إصلاح التعليم أمر هام لبناء الإنسان والدولة الحديثة، لكنه لن ينجح إلا بدعم ومساندة المجتمع وزيادة الوعي الشعبي بضرورته الملحة، مضيفًا أن التعليم في مصر يواجه تحديات كبيرة، والحكومة بذلت في ظلها مجهودات كبيرة لانطلاق المنظومة التعليمية الجديدة.



وشهدت جامعة القاهرة، أمس السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، تحت شعار «ابدع..انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.