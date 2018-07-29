«دفاع النواب»: ترقية الفريق محمد زكي داخل الجامعة «نقلة نوعية»

قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ترقية الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، خلال المؤتمر الوطني للشباب، أمس داخل جامعة القاهرة، يعتبر نقلة نوعية في الدولة المصرية، موضحًا أن الجدل الذي أثير حول هذا الأمر ناتج عن عدم المعرفة الحقيقية بالأمر.



وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن ترقية شباب مصر من المتفوقين للقائد العام للقوات المسلحة هي رسالة قوية تفيد بتمسك الجيش المصري بالعقيدة العسكرية المتمثلة في كونه جيش الشعب.



وأوضح أن العقبة الأساسية في تمرير مشروع «الربيع العربي» في مصر، هو ثبات العقيدة العسكرية للجيش المصري، مستطردًا أنها بُنيت من أجل الدفاع عن الأراضي المصرية، ولم يكن الاعتداء أساسًا لها.



ونفى صحة ما يتم تداوله بشأن اختيار المناصب في القوات المسلحة بناءً على المجاملة أو تدخل السياسة، موضحًا أن هناك نظمًا أساسية يتم بناءً عليها اختيار القادة والمسؤولين داخل القوات المسلحة.



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ترقية الفريق محمد زكي، وزير الدفاع، إلى رتبة فريق أول، أمس السبت في بداية فعاليات أول أيام المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة.



