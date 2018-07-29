«عرفان»: ميكنة تحصيل رسوم عبور الحاويات بقناة السويس لتفادي «المهزلة»

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم ميكنة إجراءات تحصيل رسوم عبور الحاويات من قناة السويس، ضمن مشروع إنشاء بنية معلوماتية للدولة المصرية، تراقب كافة تعاملات الدولة.

وأضاف «عرفان»، في كلمته خلال جلسة «المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد، أن الهيئة عملت مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة السويس، لميكنة إجراءات تحصيل رسوم عبور الحاويات، بعد أن كان جزء كبير من الرسوم التي تدفعها الحاويات الأجنبية المارة من القناة عن طريق تدبير الدولار من داخل مصر، متابعًا: «كانت مهزلة، وقمنا بعمل ميكنة للإجراءات».

وأوضح أنه تم إنشاء بنك مماثل لشركات التوكيلات الملاحية للإرسال من طرف واحد، من الخارج إلى الداخل فقط، ولا يحق له السحب من هذا الحساب، مضيفًا أنه تم عمل فاتورة إلكترونية، حتى تكون الرسوم محددة وواضحة وغير تقديرية بيد البشر، ولتفادي الفساد.

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.