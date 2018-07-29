صورة مفبركة لويليان بقميص يونايتد تثير الجدل في إنجلترا

انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صورة للبرازيلي ويليان دا سيلفا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، لتثير الجدل بعدها حول عملية انتقال اللاعب للشياطين الحمر.

وكان الجناح البرازيلي قد ارتبط بعدة أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كان أبرزها مع برشلونة الإسباني قبل أن يعلن البرسا عن تعاقده مع مالكوم لاعب بوردو الفرنسي، ليرتبط بعدها اسم ويليان بنادي مانشستر يونايتد وفقاً لرغبة المدير الفني جوزيه مورينيو.

وأوضح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صورة ويليان بقميص مانشستر يونايتد، هي صورة مُسربة من تحضيرات النادي لتقديمه للجماهير على الموقع الرسمي، قبل أن يتضح أن الصورة مفبركة، حيث تم تركيب «وجه» الجناح البرازيلي ذو الـ29 عاماً على جسد بول بوجبا الذي تعد تلك الصورة هي الصورة الرسمية له مع الشياطين الحمر بالموسم المقبل.

يذكر أن المدير الفني، جوزيه مورينيو كان قد انتقد إدارة ناديه خلال تصريحات أدلى بها مساء أمس السبت، قال فيها :"لا أعتقد أنني سأحصل على صفقتين، سأحصل على صفقة وحيدة رغم أنني منحت النادي قائمة من 5 أسماء على الأقل قبل بضعة أشهر، لنرى إن كنا سنعقد تلك الصفقة الوحيدة أم لا".