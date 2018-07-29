فريق إنقاذ طارئ كوري جنوبي يتجه إلى موقع لانهيار سد في لاوس

توجه فريق كوري جنوبي للإنقاذ والطوارئ إلى لاوس على متن طائرتين عسكريتين صباح اليوم الأحد، عبر مطار سول بمنطقة "سونجنام" لتقديم الدعم الإنساني إلى منطقة منكوبة في موقع لتشييد سد في لاوس، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، للأنباء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يساهم فريق الإنقاذ الطارئ الذي يضم 15 كادرا طبيا وخمسة فنيين آخرين بتقديم تدابير استباقية للوقاية من الأمراض المعدية وتقديم العلاج الطبي إلى سكان المناطق المنكوبة في غضون حوالي عشرة أيام.

يُذكر أن سدا تحت التشييد، انهار في جنوب شرق لاوس الاثنين الماضي؛ ما أدى إلى إغراق القرى المجاورة له بالمياه وقتل أكثر من 12 شخصا، ولا يزال المئات في عداد المفقودين.

وتعتبر شركة "أس كي" للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية إحدى الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع.

وكان الدعم قد تدفق من دول أخرى إلى لاوس، بما في ذلك 100 رجل إنقاذ من الصين وصلوا الأربعاء الماضي، والإمدادات الطارئة بما في ذلك خيام وبطاطين من اليابان، ومساعدات أخرى، مثل مياه الشرب وأدوية من تايلاند، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في لاوس.

وانهار سد إكسيبيان إكسي نام نوي لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي لا يزال تحت الإنشاء، في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي؛ ما أدى لتدفق خمسة مليارات متر مكعب من المياه التي اجتاحت الآلاف من المنازل في إقليم أتابيو.

وغمرت المياه ست قرى، بما في ذلك أكثر من 1300 منزل تضم ما يقرب من 7000 شخص.