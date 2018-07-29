«السيسي»: حريصون على تولي الشباب للمناصب العليا في الدولة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حرصه على إعطاء الفرصة للشباب، لتولي المناصب العليا في الدولة.

وقال «السيسي»، خلال فعاليات جلسة «اسأل الرئيس»، المنعقدة على هامش المؤتمر الوطني السادس للشباب، مساء الأحد، إنه «لابد من تأهيل المسؤول جيدًا، حتى لا يتم ظلم المنصب والمسؤول نفسه»، مشيرًا إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛ لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أنه لابد تجهيز الشباب جيدًا قبل تولي أي منصب، متابعًا: «لا يوجد بيننا وبين الكفاءات حاجز».

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.