253 مليار دولار إجمالي عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية عام 2017

ارتفع إجمالي عائدات أكبر 100 شركة إنترنت صينية بواقع 50.6% في عام 2017، مما أسهم بشكل كبير في حفز النمو الاقتصادي الصيني، بحسب ما ذكره تقرير حديث نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس السبت.

وأوضح التقرير، الذي أصدره بشكل مشترك أول أمس الجمعة، مركز المعلومات التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وجمعية الإنترنت الصينية، أن إجمالي عائدات الشركات المئة بلغ 1.72 تريليون يوان «حوالي 253 مليار دولار أمريكي».

وارتفعت أرباح تلك الشركات بنسبة 82.6% على أساس سنوي إلى 270.71 مليار يوان العام الماضي، حيث حققت 83 شركة منها أرباحا وتتطلع 11 شركة إلى هوامش أرباح تزيد على 40%، وفقا للتقرير.

وساهمت شركتا «علي بابا» و«تنسنت»، وهما أكبر شركتين للإنترنت في القائمة، بأكثر من ربع إجمالي العائدات وقرابة 60% من الأرباح.

وتضم القائمة أسماء كبيرة أخرى، بينها شركات «بايدو» و«جينجدونج» و«نت إيز» و«سينا» و«سوهو».

واستثمرت الشركات المئة الكبرى 106 مليارات يوان في البحوث والتطوير في عام 2017، بزيادة 41.1% على أساس سنوي، بحسب التقرير.

ويتم سنويا إصدار التقرير الخاص بشركات الإنترنت المئة الكبرى بالصين منذ عام 2013.

وارتفعت عائدات شركات الإنترنت في القائمة من أقل من 400 مليار يوان في عام 2014 إلى 72.1 تريليون يوان العام الماضي.