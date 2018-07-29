حسين الشحات: العين هو المحطة الأهم في مسيرتي الكروية

أعرب حسين الشحات، المحترف ضمن صفوف نادي العين الإماراتي، عن سعادته بما يقدمه مع ناديه، لافتًا أنه لا يوجد سقف لطموحات فريقه في الموسم الكروي الجديد، والذي ينتظر فيه "الزعيم" تحديات كبيرة .

وأوضح الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أتوقع أن تكون المنافسة أقوى لعدة أسباب أبرزها أن من يضعهم القدر في مواجهة "الزعيم" يعتبرون أنهم أمام بطولة قائمة بذاتها وليست مجرد مباراة في مسابقة بعينها، مشيرًا كل موسم جديد يكون بطموحات أكبر وهدفنا الرئيس هو تحقيق النتائج القوية من أجل أسعاد الجماهير المحبة لهذا الكيان".

وأضاف اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، حول ما مدي جاهزيته لخوض المباريات مع الفريق، رد قائلا: "القرار الخاص بمشاركتي يبقى بيد المدير الفني، كنت أخضع لبرنامج تدريبي مكثفة في العين قبل الإنضمام إلى المعسكر الأخير من أجل الاستعداد لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزائري بالبطولة العربية، مشيرًا ان الأهم في الأمر هو أن يحقق الزعيم نتيجة إيجابية في مواجهتي الذهاب والإياب.

وحول موقفه من العودة للدوري المصري مجددا، رد الشحات قائلًا: كل تفكيري وتركيزي مقتصرة حاليًا على تحقيق أهداف النادي الذي أنتمي إليه، خصوصًا وأنني اعتبر نفسي أحد اللاعبين الذين يحملون على عاتقهم تمثيل الكرة المصرية على نحو مشرف خارج حدود وطني الحبيب وأتمنى التوفيق لي وللجميع".

وأشار الشحات، إلي انه حقق مع "الزعيم" أول بطولتي دوري وكأس في مسيرته الرياضية لذلك هو يعد المحطة الأهم في حياتي الكروية.