وكيل «تعليم النواب»: العالم يحسد مصر على شبابها

علق النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، على المؤتمر الوطني السادس للشباب، المقام بجامعة القاهرة، خلال يومي السبت والأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن محور بناء الإنسان المصري يعد العمود الفقري للمرحلة المقبلة.



وأضاف «أباظة»، خلال لقائه مع برنامج «مصر النهارده»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن الصورة الجميلة التي ظهر عليها الشباب المصري في المؤتمر تعطي الأمل في أن مصر تسير نحو الاتجاه الصحيح، متابعًا: «مصر بخير لأن شبابها بخير، والعالم بيحسد مصر على شبابها».



وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة من أجل الاستفادة من طاقات الشباب الذين يمثلون حوالي 65% من إجمالي عدد السكان، معقبًا: «نكتشف الشباب ونعمل على تأهيله حتى نحقق الحياة الكريمة لهذا الشعب».



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.