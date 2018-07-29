محافظا بورسعيد والدقهلية يزوران مصابي حادث أتوبيس العمال

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بزيارة مصابي حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس يقل عدد من عمال المنطقة الحرة للاستثمار على طريق (بورسعيد - الإسماعيلية)، وذلك أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى بورسعيد العام «الأميري».

وأشاد الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية بالرعاية الطبية الفائقة والمتميزة التي قدمتها محافظة بورسعيد لأبناء محافظة الدقهلية من مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم، وهم في طريقهم للعمل بمصانع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ الدقهلية بعد وصوله إلى بورسعيد ظهر اليوم إلى المصابين في الحادث بمستشفى بورسعيد العام، بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقدم الدكتور «شعراوي»، الشكر للواء عادل الغضبان والعاملين بمحافظة بورسعيد على الرعاية الكاملة التي قدموها لأبناء الدقهلية من مصابي الحادث.

ومن جانبه، قدم محافظ بورسعيد التعازي لأسر المتوفين، مؤكدا أن الرعاية الطبية ستستمر على أعلى مستوى للمصابين.