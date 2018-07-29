وكالة الإنقاذ البحري الإسبانية تنقذ 123 مهاجرا في مضيق جبل طارق

أعلنت وكالة الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الأحد، عن أنها أنقذت 123 مهاجرا من 12 قاربا مختلفين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط من الساحل الشمالي لإفريقيا.

وقالت الوكالة «سالفامنتو ماريتيمو»، عبر «تويتر»، إن قواربها المعنية بعمليات الإنقاذ اعترضت سفن المهاجرين في وقت مبكر من اليوم الأحد في مضيق جبل طارق.

وكانت هذه أحدث مجموعة من عمليات الإنقاذ بعد أن أنقذت السلطات الإسبانية نحو 1200 مهاجر من قوارب كانت تحاول اجتياز الرحلة المحفوفة بالمخاطر منذ يوم الجمعة.

وارتفع عدد المهاجرين الذين تستقبلهم إسبانيا بشكل كبير منذ بدأت حملة صارمة من قبل خفر السواحل الليبي ورفض الحكومة الإيطالية الجديدة اليمينية لاستقبال المهاجرين الذين يستهدفون الوصول إلى أوروبا عبر طريق شرق البحر المتوسط.