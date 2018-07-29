منتخبات السلة الثلاثية تتأهل لأمم إفريقيا بتوجو

توج المنتخب الوطني للرجال والسيدات لكرة السلة 3/3 بتصفيات كأس الاتحاد الإفريقي والمقامة بمدغشقر والمؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا بتوجو نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب الرجال بعد الفوز على ساحل العاج، بينما تأهل منتخب السيدات بعد الفوز على مدغشقر.

ويضم منتخب الرجال كلًا من "احمد الصباغ - رامي ابراهيم - باسم الليثي - كريم هشام" تحت قيادة المدير الفني وسام جابر.

بينما يضك منتخب السيدات يضم "هالة مصطفى - ثريا محمد - ميرال اشرف - نها شتا" تحت قيادة المدير الفني إيهاب الأفي.

وحصلت ثريا محمد لاعبة المنتخب ونادي الصيد على كأس مسابقة الرمية الثلاثية خلال التصفيات.